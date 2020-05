Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del direttore generale della Fiorentina Barone a proposito di Chiesa e Castrovilli

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ Joe Barone ha detto e non detto a proposito del futuro di Federico Chiesa, per il quale come noto è in atto un acceso duello di calciomercato tra la Juventus e l’Inter. A quanto pare, però, sulle tracce del classe ’97 ci sono anche squadre della Premier League. E magari tra queste c’è ancora il Liverpool: “E’ un giocatore della Fiorentina, ci sono squadre che stanno bussando, alcune che parlano inglese… – l’ammissione del direttore generale del club viola – Vediamo, dobbiamo prima finire il campionato e lui è molto concentrato a fare bene per noi”.

Calciomercato Inter, Barone chiude alla cessione di Castrovilli

Barone ha di fatto ‘riaperto’ alla cessione di Chiesa, mentre al contempo ha chiuso in maniera netta alla possibile partenza di Gaetano Castrovilli, anche lui obiettivo dei nerazzurri: “Deve dare ancora tanto a noi ed al calcio italiano – le sue parole – è un giocatore che rimarrà sicuramente qui a Firenze“. Lo scorso ottobre il classe ’96 di Canosa di Puglia, nel mirino pure di Milan, Roma e Napoli, ha prolungato il suo contratto fino al giugno 2024. Proprio di recente, inoltre, lui stesso ha dichiarato di volver proseguire la sua avventura in maglia viola.

