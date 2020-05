La cessione di Icardi porta il bomber: tris di big nel mirino

L’Inter deve risolvere la grana Icardi per portare a Conte un bomber di caratura internazionale. Sono fondamentalmente tre i nomi spesso accostati ai nerazzurri: Aubameyang, Cavani e Werner, tre bocche di fuoco che potrebbero fare le fortune del futuro nerazzurro. L’argentino non tornerà, contrariamente a quanto era stato riferito alcune settimane fa, e si attende l’offerta giusta per cederlo a titolo definitivo. Con i 70 milioni di euro intascati, l’obiettivo principale è il gabonese, in uscita dall’Arsenal e in scadenza nel 2021. I ‘Gunners’ chiedono 40 milioni di euro, Marotta punta al massimo a pagarne la metà. Cavani, invece, è a costo zero ma chiede più di 12 milioni di ingaggio annui, decisamente troppi. Mentre Werner del Lipsia è il più giovane e viene valutato 60 milioni dal Lipsia ma su di lui c’è la forte concorrenza del Liverpool e del Barcellona, quest’ultima pronto a prenderlo se non arriverà Lautaro.

