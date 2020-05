Pericolo Vertonghen: c’è l’assalto della Roma

Pericolo Roma per Jan Vertonghen, difensore centrale belga del Tottenham in scadenza di contratto. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il club giallorosso vorrebbe prenderlo per aumentarne la qualità nella propria retroguardia, una delle più discusse nella stagione che non si sa se si concluderà. Fonseca, che vuole gente d’esperienza per poterla blindare, ha chiesto a Petrachi un difensore dalla caratura internazionale. Il ds potrebbe chiedere aiuto al grande ex Franco Baldini per strapparlo all’Inter.

