Ritorno di fiamma per William Carvalho: è sfida al Leicester

Ritorno di fiamma per l’Inter per un vecchio obiettivo di mercato. Si tratta di William Carvalho, mediano del Betis Siviglia e della nazionale portoghese. Stando a ‘O Jogo’, il giocatore sarebbe nuovamente finito nel mirino dei nerazzurri per rinforzare la mediana. Lo stesso Carvalho piace anche al Leicester, disposto a spendere ben 20 milioni di euro per averlo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”