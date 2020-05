Scambio per Werner: doppia beffa per l’Inter e Lautaro Martinez

Scambio per Werner: doppia beffa per l’Inter e Lautaro Martinez

Si profila una possibile doppia beffa per l‘Inter in vista della prossima stagione. Ormai quasi rassegnata all’idea di dover cedere Lautaro Martinez, aveva già individuato alcuni profili che avrebbero potuto sostituire l’argentino. Tuttavia, secondo il ‘Mundo Deportivo’, proprio il Barcellona potrebbe virare obiettivo e fregare l’Inter e Lautaro: il colosso catalano potrebbe andare dritto su Timo Werner del Lipsia, giocatore che potrebbe rientrare in una trattativa importante che vedrebbe anche Ivan Rakitic e Arturo Vidal – ossia due obiettivi concreti per il centrocampo nerazzurro – come potenziali contropartite tecniche.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”