Cedere Icardi per il centrocampista: Marotta non intende fare sconti

Continua a tenere banco la vicenda Icardi. L’Inter discute col Psg della possibilità del riscatto ma secondo ‘todofichajes.com’ Leonardo vorrebbe inserire Paredes per abbassare i 70 milioni richiesti. Il nome da inserire è quello di Paredes, giocatore gradito ad Antonio Conte ma decisamente insufficiente e fuori luogo per questa trattativa. Inoltre, la valutazione dell’argentino è di circa 35 milioni di euro, decisamente troppi per l’Inter.

