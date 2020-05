Eto’o: “Ronaldo il Fenomeno è il migliore di tutti i tempi”

Inter, l’ex attaccante Samuel Eto’o dopo essersi incoronato miglior attaccante africano ha voluto eleggere anche Ronaldo il Fenomeno come miglior giocatore mondiale di tutti i tempi

INTER ETO’O DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante di Barcellona e Inter, per citarne solo alcune, inoltre uno degli artefici insieme alla squadra di José Mourinho dell’incredibile ‘Triplete’ della stagione 2009/2010 con i nerazzurri, ha partecipato alla piattaforma di sviluppo solidale per i Mondiali del 2022 in Qatar su Instagram ‘Generation Amazing’. L’ex giocatore Samuel Eto’o, ha voluto auto proclamarsi tra i migliori calciatori africani della storia, ma poi ha anche specificato che: “Ci vorrebbe una miscela di tutte le stelle del continente per far emergere il più forte in assoluto”. L’ex calciatore ha poi voluto allargare il discorso a livello mondiale e ha detto: “Ronaldo il Fenomeno è il migliore di tutti i tempi, ho molto rispetto e ammirazione per lui. Poi ce ne sono altri, incluso il sottoscritto“. L’ex attaccante, ha disputato 3 stagioni con la maglia nerazzurra, dal campionato 2009/10 al 2012, collezionando 102 presenze e 53 reti.