Testa a testa per Tonali: si inserisce anche il Napoli

E’ testa a testa per Tonali. Dopo Juventus ed Inter, anche il Napoli ha intenzione di partecipare all’asta per il nuovo Pirlo. Si parte da una valutazione di 50 milioni di euro, soldi che potrebbero aumentare in virtù dell’inserimento di qualche big straniera. E’ risaputo, infatti, che sul giovane ci sarebbe anche il Psg che vorrebbe farne il Verratti del futuro. Tuttavia, la condizione che Cellino impone è quella di avere soldi cash: non accetterà contropartite tecniche.

