Accordo Vidal-Inter: stizza Barcellona, escluso dall’affare Lautaro

Vidal sembrerebbe svincolato dall’affare Lautaro. Come sostengono in Spagna, in particolare ‘Sport’, il Barcellona sarebbe particolarmente stizzito dall’atteggiamento dell’Inter e del giocatore, per il quale si andrà in scadenza nel 2021 e che sembra aver già trovato l’accordo per il trasferimento a Milano. Anche per questo motivo, sostiene il quotidiano, l’Inter non vuole inserirlo nell’affare Lautaro, provocando un certo fastidio all’interno dell’ambiente catalano in merito a questa situazione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”