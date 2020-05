Sfida per Kurzawa: anche l’Atletico Madrid vuole il parametro zero

Sfida per Kurzawa: anche l’Atletico Madrid vuole il parametro zero

Layvin Kurzawa è uno dei parametri zero più richiesti in Europa. Stando alle ultimissime, ora su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Simeone lo ha richiesto per rinforzare la propria difesa e l’appeal internazionale dei ‘colchoneros’ potrebbe avere la meglio su molte pretendenti, Inter compresa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”