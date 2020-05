Da Perisic a Joao Mario, saltano i riscatti e l’Inter non incassa. La speranza è Mauro Icardi: dalla sua cessione i soldi per l’assalto al grande centrocampista

Il problema degli ‘indesiderati’ da sistemare altrove si riproporrà quasi in tutto e per tutto nella prossima sessione di calciomercato. Il Cagliari non sembra intenzionato a trattare l’acquisto ma nemmeno la conferma del prestito di Radja Nainggolan; il Bayern Monaco ha fatto già scadere l’opzione fissata a 20 milioni per il riscatto di Perisic e ora cerca di strappare un sostanzioso sconto: “Ne parlerò con Marotta – ha detto l’ad dei tedeschi Rummenigge a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Anche Ivan vuole sapere dove giocherà”; con il cambio di proprietà, è a forte rischio quello di Lazaro (circa 22 milioni) da parte del Newcastle; infine Joao Mario non verrà sicuramente acquistato a titolo definitivo dalla Lokomotiv Mosca, come ha fatto capire il presidente dei moscoviti.

Calciomercato Inter, ‘speranza’ Icardi: 70 milioni per il centrocampista

L’unica speranza ha il volto di Mauro Icardi: il diritto scade domenica 31 maggio e il Paris Saint-Germain sembra propenso ad esercitarlo, anche se pure il Ds dei parigini Leonardo vorrebbe ottenere uno sconto rispetto ai 70 milioni stabiliti nell’ultimo giorno della scorsa finestra estiva. Dovesse saltare anche quello dell’ex capitano, l’Inter vedrebbe andare in fumo qualcosa come 149 milioni di euro, compresi i circa 19 che prevedeva di incassare da Nainggolan pur non avendo fissato alcun termine coi sardi di Giulini. E, appunto, il riproporsi in maniera totale del problema degli ‘indesiderati’ da piazzare, Icardi su tutti visto che sarebbe impossibile un suo reintegro in squadra.

I 70 dell’ex capitano darebbero anche una grande mano al mercato in entrata, nello specifico per l’acquisto di un centrocampista di alto livello: Milinkovic-Savic e Pogba i giocatori nel mirino della dirigenza, di Marotta soprattutto. Vidal, che rimane invece in cima ai desideri di Conte, dovrebbe arrivare a prescindere e contro la volontà dell’Ad.

