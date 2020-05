Clamoroso: Lautaro-Barcellona è tutta una montatura: ”Barça ha debiti astronomici!”

Clamoroso: Lautaro-Barcellona è un affare che potrebbe non concretizzarsi mai. Lo sostiene Jaume Roures, amministratore unico di ‘Mediapro’, ai microfoni di ‘Sport’: “Il Barcellona ha debiti astronomici, impensabile possano compiere certi acquisti. I problemi economici che hanno sono gravissimi e non hanno i mezzi per risolverli. Non ci sono soldi, la realtà è questa e quando leggo certe cifre non posso che pensare sia una trovata per vendere i giornali. Il club è entrato in un ciclo di perdite e non sa come uscirne” ha concluso.

