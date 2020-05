Todibo costa caro: 25 milioni la richiesta del Barcellona

L’Inter segue con attenzione l’evolversi del difensore Todibo, giocatore accostato alle big italiane nell’ambito di alcune operazioni di scambio con il Barcellona. Attualmente in prestito allo Schalke 04, stando al ‘Mundo Deportivo’ i catalani chiedono circa 25 milioni di euro per venderlo a titolo definitivo. Ad oggi, nonostante rappresenti un investimento, quella cifra è considerata troppo onerosa per un giocatore di prospettiva che deve ancora svelare tutto il proprio valore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”