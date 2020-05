Galante: “Lukaku e Lautaro sono una coppia eccezionale”

Inter, l’ex difensore Fabio Galante ha voluto dare un parere sulla sua ex squadra. Ha consigliato alla dirigenza nerazzurra di non cedere l’attaccante Lautaro Martinez visto che insieme a Lukaku si trovano a meraviglia

INTER GALANTE INTERVISTA/ L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante, è stato ospite negli studi di Sportitalia. L’ex calciatore, ha avuto modo di dare la sua opinione sulla sua ex squadra. Le sue prime dichiarazioni, hanno riguardato i possibili scenari del calciomercato nerazzurro, per quanto riguarda i tre calciatori che potrebbero rientrare dai prestiti e in merito ha detto: “Icardi, Perisic e Nainggolan sono tre giocatori importantissimi: il primo, sia per Lukaku che per altre cose che sono successe, non credo tornerà; idem Perisic, anche se per il modulo. Nainggolan ‘alla Vidal’ potrebbe invece essere un pensiero di Conte“. Gli hanno chiesto, se il club meneghino potrebbe fare un’ottima plusvalenza con Lautaro Martinez e l’ex giocatori ha spiegato: “Da direttore non lo cederei per nessuna cifra. Gioca benissimo con Lukaku, si trovano bene, si cercano e fanno. Si fanno i nomi di Cavani, Aubameyang e Werner, ma sappiamo anche che il campionato italiano ha delle difficoltà, quindi Lautaro non lo darei via”. Poi ha voluto dare un ulteriore parere dicendo: “Se una società come l’Inter – che negli ultimi anni è crescita tanto anche con Spalletti e si è rafforzata con Marotta e Conte – vuole crescere e vincere un campionato, allora uno come Lautaro non lo darei via. Perché non prendere Cavani, che è un grande attaccante, e averne così tre di livello?”

Gli hanno domandato se farebbe uno scambio con Aguero e lui ha risposto: “Quest’anno ho visto l’Inter tantissime volte: Lukaku e Lautaro sono una coppia eccezionale. Per uno come Aguero parlano i numeri, ma io confermerei comunque questa coppia“.