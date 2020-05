Il Liverpool non molla Werner: 55 milioni

Il Liverpool non molla Werner: 55 milioni

Il Liverpool non molla Timo Werner. L’attaccante del Lipsia è tornato a segnare con regolarità e le voci su di lui sono aumentate in queste ore. Secondo la ‘Bild’, ci sarebbe un prepotente ritorno del Liverpool con Jurgen Klopp che sarebbe letteralmente impazzito per il bomber tedesco. I ‘reds’ sarebbero disposti a sborsare ben 55 milioni di euro pur di averlo.

