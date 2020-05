Non tramonta la pista Aubameyang: 38 milioni di euro per il colpo

Non tramonta la pista Aubameyang: 38 milioni di euro per il colpo

L’addio di Mauro Icardi e probabilmente quello di Lautaro, spianano la strada all’arrivo di due grandi bomber. Se Cavani è il primo nome, il piano B è rappresentato da Aubameyang, in uscita dall’Arsenal. Secondo ‘Todofichajes.com’, l’affare potrebbe andare in porto per circa 38 milioni di euro, cifra richiesta dai ‘gunners’ per lasciarlo libero ad un anno dalla naturale scadenza del contratto.

