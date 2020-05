Scambio Cancelo-Lautaro, proposta clamorosa: che intreccio

Intreccio pazzesco tra Barcellona-City-Inter. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, le due società possono animare il mercato con degli scambi clamorosi. Tra City e Barcellona ci sarebbe un intreccio per scambiarsi Cancelo e Semedo, con il Barcellona che proporrebbe l’ex nerazzurro tra le contropartite tecniche per arrivare a Lautaro. Dunque, i catalani le stanno studiando tutte per arrivare al ‘Toro’, giocatore che sembra destinato ai grandi palcoscenici europei nel prossimo futuro. Ma l’Inter insiste per avere solo cash…

