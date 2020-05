Simeone: “Ho avuto la fortuna di vedere la miglior versione di Ronaldo”

Inter, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha ricordato la finale di Coppa Uefa vinta da giocatore con la squadra nerazzurra nella finale di Parigi contro la Lazio. Poi ha dato anche la sua opinione sul suo compagno di squadra Ronaldo

INTER SIMEONE FINALE UEFA 98/ Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, è stato intervistato da Uefa.com per ricordare la finale di Coppa Uefa vinta con l’Inter contro la Lazio per 3-0, allo stadio Parco dei Principi di Parigi nella stagione 1997/98. Queste le sue parole in merito: “Il passaggio a Zamorano per il primo gol sintetizza il mio pensiero sul calcio. Da giocatore ero più pratico che elegante e ovviamente ho cercato la profondità per Zamorano che ha fatto un gran movimento. Il gol splendido di Zanetti e quello di Ronaldo fissarono un risultato tremendo”. Gli hanno chiesto un’opinione sul Ronaldo brasiliano e lui ha spiegato: “E’ stato il miglior compagno di squadra avuto in carriera. Ho avuto la fortuna di vedere la sua miglior versione, senza gli infortuni al ginocchio sarebbe potuto durare di più.

In campionato non vincemmo, fu un torneo strano, con la Juve; ma lui ci aiutò a vincere la Coppa Uefa in una grande finale con la Lazio, dove siamo stati migliori di loro”.