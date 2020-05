Sorpresa Sanchez: potrebbe essere confermato il prestito

Alexis Sanchez potrebbe essere confermato. A sorpresa, il cileno potrebbe rimanere in nerazzurro se Marotta riuscirà a trovare un nuovo accordo con lo United. Secondo ‘Tuttosport’, le società sarebbero al lavoro per trovare l’accordo per il rinnovo del prestito, magari con una riduzione dell’ingaggio da parte del giocatore e con una cifra da versare ai ‘red devils’. Sanchez è legato allo United fino al 2022.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”