Bomber a sorpresa: anche Osimhen è un obiettivo di Marotta

Anche Victor Osimhen rientra tra gli obiettivi dell’Inter. Il giovane attaccante nigeriano del Lille, che tanto piace al Napoli, secondo ‘le10sport.com’ è un obiettivo anche dei nerazzurri per la prossima campagna acquisti. A soli 21 anni ha dimostrato di poter essere un bomber di razza con ampi margini di miglioramento, segnando la bellezza di 18 gol in stagione. Anche lui, dunque, rientra tra i possibili pretendenti per la possibile sostituzione di Lautaro Martinez.

