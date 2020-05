Il Torino vuole Radu: Inter e giocatore pronti a dire no

L’Inter e Radu non sembrano particolarmente attratti dalla prospettiva di chiudere l’operazione con il Torino. Le ambizioni del giocatore e le idee del giovane rumeno si incontrano nella decisione di andare avanti insieme e di rifiutare la proposta granata. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ormai diverse settimane fa, il giovane portiere era finito nel mirino di Cairo per ricoprire il ruolo di vice Sirigu, opzione che il rumeno accetterebbe di ricoprire solo in nerazzurro. Per questo la proposta del Toro sembra destinata a naufragare presto.

