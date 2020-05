Ausilio: ”Perisic ed Icardi via, Nainggolan torna a Milano”

A “Il Calciomercato che verrà”, programma di ‘Sky’, il ds dell’Inter Ausilio ha fatto il punto a 360° sul mondo Inter in ottica cessioni ed entrate. Ausilio si è focalizzato sulla situazioni dei tre top player in uscita: ”Per Perisic ed Icardi le situazioni sono simili: abbiamo degli accordi con Bayern e Psg e ci sono delle scadenze. E’ altrettanto vero che abbiamo degli ottimi rapporti con le due società e con l’entourage dei due giocatori, per cui sappiamo come muoverci anche se le scadenze non dovessero essere rispettate. Sappiamo che Icardi avrebbe piacere di rimanere a Parigi, sappiamo anche che ha firmato un contratto che prevedeva la possibilità di restare lì. Lavoriamo per questa soluzione ad un prezzo che inevitabilmente è stato influenzato causa covid. Nainggolan? Per lui la situazione è diversa perché non ci sono opzioni e tornerà certamente all’Inter. In seguito valuteremo insieme al giocatore e all’allenatore” ha concluso.

