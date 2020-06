Calciomercato Inter, maxi ingaggio per Morata | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Alvaro Morata sempre più candidato a raccogliere l’eventuale eredità di Lautaro Martinez

Ma è davvero Morata, quello che ha miseramente fallito nel Chelsea targato Conte, il prescelto per raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez? Per ‘Tuttosport’ sì, è il centravanti spagnolo l’obiettivo numero uno dell’Inter per l’eventuale sostituzione dell’attaccante argentino che il Barcellona non intende affatto mollare in virtù di un accordo totale raggiunto sulla base di un contratto quinquennale da ben 10 milioni di euro a stagione. La stessa cifra (bonus inclusi) che, stando alle indiscrezioni di calciomercato dello stesso quotidiano torinese, il club di Suning è pronto a garantire all’ex Juventus pur di convincerlo a far ritorno in Italia.

Calciomercato Inter, Morata complicato: Conte preferisce Aubameyang

Di 10 milioni circa sarebbe, tra l’altro, l’attuale stipendio di Morata a Madrid, sponda Atletico. Il quale, dando retta alla stampa madrilena vicina ai ‘Colchoneros’, non intende privarsene anche vista la molto probabile partenza di Diego Costa. Cavani in netta pole per rimpiazzare il bomber naturalizzato spagnolo. Gli spagnoli riscatteranno Morata dal Chelsea per circa 55 milioni di euro e difficilmente lo lascerebbero poi partire per un’offerta di una decina di milioni di euro in più, o con l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica. A tal proposito è stato fatto il nome di Vecino, che invece interessa soprattutto al Valencia oltre che a club inglesi.

Per il post Lautaro, quindi, attenzione anche ad altri nomi, in particolare a Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese dovrebbe lasciare l’Arsenal, col quale è in scadenza nel giugno 2021, ed è molto stimato da mister Conte.

