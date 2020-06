Calciomercato Inter, assalto al preferito di Conte | Idea di scambio

Prosegue la caccia dell’Inter ad un vice-Lukaku da regalare a Conte. Torna di moda il nome di Giroud per il quale l’Inter potrebbe offrire uno scambio

Caccia aperta al vice-Lukaku. Non è assolutamente un mistero che Antonio Conte desideri un nuovo centravanti di riserva da poter alternare al gigante belga. Sin dalla scorsa estate infatti il tecnico salentino avrebbe voluto alla sua corte un attaccante utile a far rifiatare il proprio numero 9 titolare e nei mesi scorsi non sono di certo mancati i profili accostati al club nerazzurro. Tra questi anche il francese Olivier Giroud del Chelsea, pronto a tornare in auge alla riapertura della prossima finestra di calciomercato. L’ex Montpellier era proprio il preferito di Conte prima del rinnovo fino al 2021 che aveva raffreddato le acque. Ciononostante l’Inter è pronta a tornare alla carica. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, caccia al vice-Lukaku: idea di scambio per Giroud

Proprio ieri ‘L’Equipe’ ha rilanciato il nome di Giroud per l’Inter in virtù dell’arrivo al Chelsea di Timo Werner che chiuderebbe ogni spazio al centravanti campione del mondo che dal canto suo vorrebbe raccogliere un minutaggio discreto per non perdere il treno legato ai prossimi Europei.