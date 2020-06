Bianchi: “Giocando ogni tre giorni in una settimana può cambiare tutto”

Inter, l’ex allenatore Ottavio Bianchi ha dato il suo parere sulla lotta scudetto. L’ex tecnico si è detto convinto che questa situazione di giocare ogni tre giorni potrà regalare grosse sorprese

INTER BIANCHI DICHIARAZIONI/ L’ex allenatore dell’Inter nella stagione 1994/95 e poi nella successiva solo fino a settembre, Ottavio Bianchi, è stato intervistato sulle frequenze di Radiouno per avere il suo parere sulla lotta Scudetto. Il tecnico, che ha fatto le sue fortune con il Napoli di Diego Armando Maradona nella seconda metà degli anni 80, con il quale vinse un campionato di serie A, una coppa Italia e una coppa Uefa, ha dato la sua opinione. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Giocando ogni tre giorni in una settimana può cambiare tutto, non c’è un vantaggio talmente importante da poter dire ‘posso vivere serenamente’. E’ tutto aperto, è una cosa nuova, una novità in assoluto”.