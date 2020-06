Gravina: “Nel calcio si apprezzano i gesti tecnici, ma senza tifosi manca l’anima”

Inter, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto dare il suo parere sullo spettacolo fornito dalle prime partite disputate. Il dirigente ha rimarcato come la mancanza di pubblico renda lo spettacolo senza anima

INTER GRAVINA DICHIARAZIONI/ Il 17 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico, si giocò la partita del secolo: la semifinale del Mondiale tra Italia e Germania terminata 4-3 d.t.s. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha presenziato presso l’ambasciata messicana a Roma, all’evento di celebrazione per i 50 anni di quell’incontro storico. Tornando ai giorni nostri, il dirigente ha dichiarato: “Ho voluto seguire ieri le prime partite di Serie A, ma devo dire che manca ancora il tassello di completamento che è il pubblico. È un momento ancora di grande freddezza, si apprezzano gesti tecnici di grandissima qualità ma manca ancora l’anima, che per me nel mondo del calcio è rappresentata da tanti appassionati, dai tifosi“. Poi ha aggiunto: “È nostro auspicio che i tifosi possano tornare presto sugli spalti, ci vuole pazienza. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Soprattutto dobbiamo avere fiducia nei nostri scienziati, mi auguro che quanto prima l’evoluzione epidemiologica possa abbandonare il nostro Paese e convinca il Cts ad allentare quelle restrizioni che oggi impediscono purtroppo ai nostri tifosi di vivere l’evento a pieno”. Come è stato riportato dall’Ansa.