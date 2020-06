Calciomercato Inter, UFFICIALE | Accordo con Vertonghen

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Jan Vertonghen, difensore belga nel mirino dei nerazzurri e in scadenza di contratto col Tottenham

Diego Godin resta in uscita dall’Inter nonostante la smentita dello stesso difensore ex Atletico Madrid. L’uruguagio, legato ai nerazzurri fino al giugno 2022, non ha convinto Antonio Conte, il quale non a caso ha chiesto un altro rinforzo più congeniale alla difesa a tre. In ottica futura Marotta lavora per Kumbulla del Verona, mentre il tecnico gradirebbe molto l’innesto di uno tra Izzo e Jan Vertonghen. Quest’ultimo è in scadenza di contratto, per cui la società targata Suning avrebbe la possibilità di piazzare per la difesa un altro colpo a parametro zero. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Pochi minuti fa, intanto, il Tottenham guidato da José Mourinho ha ufficializzato il mini-rinnovo del 33enne belga, nel mirino pure della Roma, fino al termine della Premier.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 22, 2020

Calciomercato Inter, due contropartite nell’affare Kumbulla

Tornando a Kumbulla, stando a indiscrezioni di calciomercato gli scaligeri valutano il suo cartellino ben 28 milioni di euro più 7 di bonus. Naturalmente l’Inter non vuol pagare questa cifra, puntando a inserire nell’operazione un paio di contropartite tecniche. In lizza il terzino Dimarco e l’attaccante Salcedo, già in prestito nella formazione ben allenata da Juric. Il club di viale della Liberazione è in pole, anche se la Lazio è in forte pressing.

