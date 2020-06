Le ultime news Serie A si concentrano sulle probabili scelte di Conte e De Zerbi in vista del match Inter-Sassuolo valevole per la 27esima giornata

Vigilia di Inter-Sassuolo, match valevole per la 27esima giornata di Serie A. Rispetto alla gara di domenica con la Sampdoria, Antonio Conte pensa di fare solo un cambio nell’undici iniziale: ovvero Moses al posto di Candreva. Il resto tutto confermato, ancora quindi 3-4-1-2 con Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Invece De Zerbi, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe cambiare ben sette undicesimi rispetto alla squadra mandata in campo contro l’Atalanta, vittoriosa con un netto 4-1. Tutta nuova la difesa: Muldur e Rogerio sulle corsie laterali, Chiriches e Ferrari al centro. In mezzo al campo Obiang è favorito su Bourabia per affiancare Locatelli, mentre davanti dovrebbero esser confermati Defrel e Caputo. Verso la panchina sia Boga che capitan Berardi, a vantaggio di Djuricic e Traore.

Verso Inter-Sassuolo: novità Moses, De Zerbi fa una rivoluzione

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli: Muldur, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Djuricic, Defrel, Traore; Caputo. All. De Zerbi

