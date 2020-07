Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta all’indomani della sconfitta casalinga col Bologna

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ all’indomani del brutto ko col Bologna. L’Ad dell’Inter ha risposto pure su Lautaro, Eriksen ed Europa League: “Rimane la grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti, alla luce poi della partita giocata e degli episodi come il rigore del possibile due a zero. Ci siamo dilungati con Conte per fare una disanima del momento e per esprimere il nostro disappunto per una vittoria che era alla nostra portata. Conte da oggi ha iniziato a pensare alla sfida col Verona, è molto arrabbiato ma deve esserlo. La sua critica serve anche a capire il personaggio e l’uomo, vuole ottenere molto di più da se stesso e dalla squadra. Dovremo dimostrare di aver fatto tesoro di quanto accaduto. Lautaro? L’Inter non vuole vendere i suoi giocatori importanti, ora Lautaro può essere condizionato da tutte queste voci, ma adesso deve ritrovare quella serenità per garantire all’Inter il suo contributo che ha dimostrato di saper dare nella prima parte di stagione. Eriksen? Si è inserito, certamente con difficoltà in un momento dove ci sono tanti problemi a centrocampo. E’ un grande giocatore, può fare di più ma bisogna aspettarlo. Europa League alla portata? Possiamo provarci sicuramente, dobbiamo crederci e partecipare per vincerla”.

