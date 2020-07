Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il pareggio in casa del Verona

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sul piano dell’impegno, della voglia e della determinazione”. Così Antonio Conte a Sky Sport’ dopo il pareggio col Verona e lo scivolamento dell’Inter al quarto posto. “C’è il solito rammarico di aver preso gol a cinque minuti dalla fine da fallo laterale – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Purtroppo non sono situazioni piacevoli perché alla fine perdi dei punti, avremmo meritato di vincere”. Fin qui Handanovic e compagni hanno perso ben 20 punti da situazione di svantaggio: “E’ un dato che deve far riflettere e spingerci a fare meglio. Per strada abbiamo perso dei punti stupidi, altrimenti parleremmo di un’altra classifica. Bisogna essere bravi a gestire determinate situazioni, credo che anche l’esperienza possa portare a gestire meglio certi momenti. Perché Lukaku out? Ha avuto un problema nella zona dell’adduttore e alla schiena, speriamo non sia nulla di grave perché lui è molto importante per noi”.

“Quanto manca per vincere? A fine anno farò le mie considerazioni così come le farà il club – ha risposto Conte – A tutti piacerebbe vincere, ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal farlo. Su questo si può pensarla in maniera diversa…”. Chiosa su Eriksen e Sanchez, il migliore in campo assieme a Lukaku: “Sta crescendo, vogliamo inserirslo in un contesto preciso, però devo dire che stasera Borja Valero è stato importante. Se Alexis può restare anche l’anno prossimo? Parlare di quello che sarà non mi interessa, adesso c’è un campionato da finire nel modo giusto, poi faremo delle valutazioni io e la società”.