UFFICIALE Europa League | Inter-Getafe: ecco data, orario e stadio

Le ultime news Inter mettono in risalto la data ufficiale in cui si disputerà la gara a eliminazione diretta contro il Getafe valevole per gli ottavi di Europa League

“Credo che arrivando a questo punto ci siano tutte squadre difficili da affrontare, per questo ci dobbiamo preparare al meglio, portando rispetto per ogni avversaria”. Questo il commento di Javier Zanetti al sorteggio della final eight di Europa League andato in scena stamattina in quel di Nyon. In caso di vittoria contro il Getafe, in gara secca, i nerazzurri dovranno vedersela ai quarti con la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers. Molto probabilmente con la formazione tedesca, considerato il successo per 3-1 in Scozia nella sfida d’andata. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Europa League, Zanetti: “Prima pensiamo al Getafe”. UFFICIALE data e orario della sfida con gli spagnoli

“Sono due squadre che abbiamo già incontrato in passato, in diversi momenti, ma prima dobbiamo superare il turno e ci aspetta una partita molto difficile contro il Getafe”, ha concluso il vice-presidente nerazzurro ai microfoni di ‘InterTv’.

A proposito di Inter-Getafe, la UEFA ha ufficializzato la data in cui si disputerà l’incontro, ovvero il 5 agosto alle ore 21 all”all’Arena AufSchalke’ di Gelsenkirchen.

