Calciomercato Inter, Skriniar può partire | Tentativo del Milan!

Milan Skriniar non è più nella lista degli incedibili. Il centrale slovacco potrebbe anche partire con uno scambio suggestivo all’orizzonte. L’idea in Serie A

Milan Skriniar all’Inter non è più così intoccabile e chissà che nella prossima sessione di mercato non possa partire anche lo slovacco. Le ultime uscite, prima della vittoria sul Torino, hanno mandato sul banco degli imputati oltre a Conte anche alcuni calciatori ritenuti dei pilastri come appunto il difensore classe 1996. Skriniar ha infatti vissuto un’annata ben al di sotto delle aspettative alimentata anche dalle difficoltà relative allo schieramento tattico a tre della difesa del tecnico salentino. Vista la situazione attuale lo slovacco non può quindi essere certo di restare in nerazzurro: al termine della stagione non va escluso l’addio a fronte di una giusta offerta. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar in bilico: idea di scambio col Milan

Visto il calo di rendimento e la poca adattabilità alla difesa a tre, Antonio Conte preferirebbe un sacrificio di Skriniar rispetto a quello di Lautaro per far cassa. Come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ non va escluso un possibile tentativo shock del Milan, a caccia di un partner di Romagnoli.

I rossoneri potrebbero mettere sul piatto 30 milioni più il cartellino di Kessie, che l’allenatore nerazzurro vorrebbe per rinforzare mediana. La proposta però verrebbe respinta dall’Inter, che vuole nel caso solo cash e non appare disposta a cederlo in Italia.

