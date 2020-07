Calciomercato Inter, Skriniar ‘finanzia’ il grande colpo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibile cessione di Skriniar utile per mettere a segno un super acquisto in mezzo al campo

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Skriniar non è più intoccabile e dunque può partire nella prossima sessione. A quanto pare l’Inter lo lascerebbe andare in caso di offerta da 60 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei top club europei. Di quelli che da tempo sono molto interessati al difensore slovacco, autore di una stagione al di sotto delle aspettative. Parliamo soprattutto dei due Manchester, ma anche di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ci siamo per la firma | Trattativa ai dettagli

Calciomercato Inter, Skriniar via per il colpaccio Kante: le cifre

Conte preferirebbe la vendita del classe ’95 a quella di Lautaro Martinez, per il tecnico più complicato da rimpiazzare. Con la partenza dell’ex Sampdoria, scrive il ‘Corriere dello Sport’, Marotta avrebbe la possibilità di regalare al suo allenatore un grande nome per il centrocampo: N’Golo Kante. Il francese è stato uno dei pilastri del Chelsea targato proprio Conte, ora i ‘Blues’ sono disposti a lasciarlo andare a patto però che venga messa sul tavolo una cifra sostanziosa. Si parla di almeno 60-70 milioni di euro, grosso modo quanto conta di incassare l’Inter da Skriniar. Coi’ Blues’, peraltro, la dirigenza interista già è in trattativa per Emerson Palmieri, sperando al contempo in una apertura per Giroud anche se il preferito per il ruolo di vice Lukaku è tornato ad essere Edin Dzeko.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Conte | Conferme su Allegri VIDEO

Calciomercato Inter, post Lautaro | Sfuma il top player