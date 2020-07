Amarezza Zenga: “Stagione finita per Nainggolan” | Il punto sul futuro

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni del tecnico del Cagliari Walter Zenga a proposito di Radja Nainggolan

I trenta minuti giocati contro il Lecce domenica scorsa sono gli ultimi di Radja Nainggolan con la maglia del Cagliari, almeno per quest’anno. Dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria, la terza da quando siede sulla panchina rossoblù, Walter Zenga ha annunciato che “la stagione del belga è praticamente conclusa”.

Calciomercato Inter, cercasi acquirente per Nainggolan: le ultime

Proprio contro i salentini, il centrocampista di Antwerpen ha nuovamente rimediato un problema al polpaccio difficilmente smaltibile in quindici giorni, quelli che di fatto mancano alla fine del campionato di Serie A. Ricordiamo che Nainggolan è ancora di proprietà dell’Inter, anche se un suo ritorno ad Appiano appare complicato.

Marotta è infatti alla ricerca di un nuovo compratore (la Fiorentina è interessata), tuttavia non si può escludere del tutto la permanenza in Sardegna del classe ’88 nell’ambito magari di qualche altro affare (vedi Nandez ma occhio pure a Cragno) con la società del presidente Giulini. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

