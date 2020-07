Le formazioni ufficiali della sfida Genoa-Inter in programma allo stadio ‘Ferraris’ e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Inter. Conte conferma Eriksen dal primo minuto e rilancia Ranocchia dal primo minuto al posto dell’acciaccato de Vrij, comunque in panchina. Sugli esterni Moses e Biraghi preferiti a Candreva e Young, davanti si rivede come previsto Lautaro Martinez in coppia con Lukaku. In difesa riecco Skriniar a scapito di Bastoni, mentre in mediana Brozovic rimpiazza lo squalificato Barella. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Sponda rossoblù, Nicola si affida al 3-5-2 con Pinamonti e Favilli tandem d’attacco.

Formazioni Ufficiali Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Goldaniga, 17 Romero, 2 Zapata; 32 Ankersen, 15 Jagiello, 85 Behrami, 65 Rovella, 4 Criscito; 30 Favilli, 99 Pinamonti. A disp.: 13 Ichazo, 22 Marchetti, 3 Barreca, 14 Biraschi, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 23 Destro, 24 Bianchi, 29 Cassata, 55 Masiello. All.: Davide Nicola.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. A disp.: 27 Padelli, 46 Berni, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 15 Young, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva, 95 Bastoni. All.: Conte

ARBITRO: Massa di Imperia

