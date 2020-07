Calciomercato Inter, Alaba a costo zero | ‘Bomba’ dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Inter mettono di nuovo in evidenza il nome di David Alaba, ancora in scadenza nel giugno 2021 con il Bayern Monaco

Ormai non è più un mistero, Antonio Conte ha chiesto all’Inter anche l’acquisto di difensore di piede mancino congeniale alla difesa a tre. A quanto pare il nome in cima alle preferenze del tecnico nerazzurro è David Alaba. Il classe ’92 è ancora in scadenza di contratto nel giugno 2021, il Bayern Monaco vuole blindarlo con un nuovo accordo anche ma le alte richieste del calciatore e del suo entourage stanno per ora allontanando la firma. Qualche settimana fa, proprio in ottica nerazzurra, si è parlato di un doppio incontro a Milano tra l’austriaco e la dirigenza interista prima del lockdown.

LEGGI ANCHE >>> Rischio nuovo ‘scontro’ Conte-Marotta | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Barcellona su Alaba: ma i blaugrana lo vogliono gratis

Al di là delle cifre, Alaba è un affare difficile per l’Inter poiché la preferenza del calciatore – nato terzino ma da molto tempo impiegato al centro della difesa – è verso la Spagna. Ovviamente per Real Madrid e Barcellona, con quest’ultimi tornati a farsi avanti nell’ultimo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni del catalano ‘Sport’, è stato in realtà Alaba a riproporsi ai blaugrana, che sono comunque interessati a lui da tempo. Considerati i costi dell’operazione e le difficoltà nel liberarsi dei tanti giocatori non rientrani nei piani futuri, il Barça valuterebbe l’arrivo di Alaba solo a costo zero, dunque fra un anno. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

Calciomercato Inter, rossonero a zero | La risposta di Conte