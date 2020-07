Calciomercato Inter, Conte nei guai | Ecco la richiesta di Suning

Tornano alla ribalta le voci di un possibile divorzio a fine stagione tra Antonio Conte e l’Inter. La proprietà nerazzurra ha fatto una precisa richiesta

Inutile negarlo, in casa nerazzurra è forte la sensazione di grande occasione persa. Ovviamente parliamo dello Scudetto che, nonostante la rosa sia inferiore a quella della Juventus, era del tutto alla portata di Lukaku e compagni visti i problemi e i limiti della formazione di Sarri. A Conte va però dato atto di aver alzato il livello di competitività della squadra. Dalla miglior difesa alla possibilità di eguagliare gli stessi punti (82) dell’anno dello storico Triplete, i numeri sono quasi tutti dalla parte del tecnico ma stando a ‘Tuttosport’ la proprietà si aspettava comunque qualcosa in più.

Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Suning vuole un trofeo

Per il quotidiano torinese Suning si aspetta ora che Conte porti in bacheca l’Europa League, nel caso il primo trofeo dell’Inter sotto la sua gestione. In caso di fallimento, magari di uscità dalla manifestazione già contro il Getafe, ecco che non si possono escludere decisioni clamorose come quella dell’esonero. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter, la quale come eventuale successore avrebbe sempre in testa Massimiliano Allegri. Qualora oltre a Conte saltasse anche Marotta, gli Zhang potrebbero decidere di ingaggiare uno straniero. A tal proposito occhio al grande ex Mourinho, a Pochettino e ovviamente a Diego Simeone.

