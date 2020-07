Sanchez, trattativa a buon punto: lo United punta Sancho e vuole chiudere con l’Inter

Inter, secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra da fonti vicine al Manchester United, la trattativa per l’acquisizione definitiva di Sanchez da parte del club meneghino dovrebbe essere a buon punto

INTER SANCHEZ AGGIORNAMENTO/ Importanti notizie di mercato arrivano dall’Inghilterra e riguardano l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez. Secondo il Manchester Evening News, la trattativa tra Inter e Manchester United è a buon punto. La società inglese si augura di poter chiudere presto la questione per poter reinvestire i soldi della cessione dell’attaccante cileno ed inviare l’offerta giusta al Borussia Dortmund per Jadon Sancho. Inoltre il quotidiano aveva già informato a febbraio, dell’intenzione della formazione inglese di cedere il cileno e quindi stava già cercando possibili acquirenti, anche a causa dell’infortunio dell’attaccante nerazzurro che sembrava non dovesse essere riscattato. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Marotta ribadisce: “Messi un’utopia”. Poi allo scoperto su Sanchez e Tonali

Calciomercato Inter, Conte spiazzato | Annuncio UFFICIALE

L’ottimo rendimento dell’ex Udinese ha però convinto la società meneghina a trattenerlo e quindi manca solo il giusto compromesso, che si spera le due società trovino presto per concludere la questione.