Giovani e ragazze: la stagione per entrambe le squadre ripartirà da Chatillon

Inter, mentre si sta concludendo questa tribolata stagione di serie A, il calcio, con rispetto, minore, si appresta a ripartire in vista della stagione 2020/21. IL ritiro della squadra femminile nerazzurra e successivamente della Primavera maschile, si svolgerà in Valle d’Aosta

INTER FEMMINILE E PRIMAVERA AGGIORNAMENTO/ Piano piano anche il calcio, chiamiamolo, ma con rispetto, minore, sta ripartendo. E’ iniziata oggi, con il trasferimento della squadra nel ritiro di Chatillon in Valle d’Aosta, la stagione dell’Inter Woman guidata da Attilio Sorbi. Le ragazze della squadra femminile rimarranno nella ridente località fino all’8 agosto per allenarsi al meglio in vista della prima giornata del campionato di serie A femminile, che si disputerà il 22 agosto. Per quanto riguarda i giovani virgulti della Primavera maschile nerazzurra, saranno nella sede valdostana a partire dall’11 agosto, per poi trasferirsi a Nyon per affrontare la partita valida per gli ottavi di finale di Youth League contro il Rennes, prevista il 19 agosto.

In caso di passaggio del turno, affronteranno la vincente di Juventus Real Madrid. Il ritiro, come ha spiegato il club nerazzurro, verrà svolto nel rispetto delle linee guida governative e della tutela della salute pubblica.