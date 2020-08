Kumbulla: ben quattro contropartite nell’affare con l’Hellas Verona

Inter, la società nerazzurra offre quattro giocatori come contropartita tecnica per convincere definitivamente l’Hellas Verona a cedergli il difensore Marash Kumbulla che ormai ha l’accordo con il club milanese

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Prosegue la trattativa tra Inter ed Hellas Verona per il trasferimento del giovane difensore Marash Kumbulla a Milano. Il club scaligero valuta il suo gioiello intorno ai 30-35 milioni di euro, ma la società milanese intende abbassare l’esborso inserendo alcuni giocatori come contropartita. Come ha spiegato il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe proposto l’inserimento di ben quattro giocatori: il giovane centrocampista Lucien Agoumé e gli attaccanti Eddie Salcedo, già in prestito alla squadra scaligera, Sebastiano Esposito ed Edoardo Vergani l’anno scorso alla Primavera nerazzurra.

Il tecnico Ivan Juric valuterà, con i dirigenti scaligeri, i quattro profili e farà una valutazione su quale dei quattro giocatori puntare per la prossima stagione. La situazione è molto simile a quella che l’anno scorso alla fine portò Nicolò Barella a Milano: c’è l’accordo con il calciatore, non c’è, per il momento, quello tra i due club.