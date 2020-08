Nuovo sponsor: il marchio inserito nella manica con un contratto ricco

Inter, nuovo sponsor in arrivo per la società nerazzurra. Si tratta di una società finanziaria australiana che inserirà il suo marchio sulla manica delle nuove maglie della società meneghina

INTER NUOVA SPONSORIZZAZIONE/ Oltre alla crescita sportiva, indifferentemente dalla classifica finale in campionato, visto che il rischio di arrivare nuovamente al quarto posto come lo scorso anno c’è, il miglioramento è stato evidente, c’è da segnalare anche quella economica. La società milanese aggiunge un nuovo sponsor, ma il suo marchio non verrà inserito al centro della maglia ma sulla manica. L’azienda che si aggiunge alle altre partnership è australiana con sede a Sidney ed è la IC Markets, una società finanziaria che è nata nel 2007. Come ha spiegato Calcio & Finanza, il contratto con la società milanese prevede un’iniziale commissione fissa di 4,5 milioni di euro per il primo anno, 4,8 milioni per il secondo e 5 milioni per il terzo. All’interno del contratto, ci sono dei possibili bonus in funzione dei risultati acquisiti sul campo dalla squadra.

LEGGI ANCHE >>> ‘Bomba’ dalla Spagna: Messi non rinnova | Offerta astronomica dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Inter, Brozovic ne combina un’altra | Intervento dei carabinieri

Calciomercato, rischio nuovo ‘scontro’ Conte-Marotta | Le ultime di InterLive

L’Inter si aggiunge quindi a Atalanta, Bologna, Fiorentina, Spal e Torino che hanno anche loro una sponsorizzazione sulle maniche della maglia, ma a cifre più basse. Anche i cugini dell’altra sponda del Naviglio, stanno cercando una sponsorizzazione simile.