Egonu: “La mia passione per questi colori è nata proprio per dispetto”

Inter, la giocatrice di pallavolo Paola Egonu è stata intervistata dal sito ufficiale nerazzurro per parlare della sua fede nerazzurra. La campionessa ha spiegato il motivo per cui ha scelto di tifare per l’Inter

INTER EGONU INTERVISTA/ Anche la pallavolo ha dei tifosi nerazzurri, in questo caso una tifosa. Una delle migliori giocatrici del campionato italiano di pallavolo e della Nazionale Paola Egonu, è stata intervistata dal sito ufficiale dell’Inter in vista della sfida di questa sera valida per gli ottavi di Europa League contro il Getafe. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Queste le sue parole: “Sia nel calcio che nella pallavolo conta la squadra, poi una mia schiacciata somiglia all’atto del gol di un attaccante. Guardo le partite dell’Inter ogni volta che posso. Sono stata da sempre una ragazza ribelle e la mia passione per questi colori è nata proprio per dispetto… a mio padre che tifa Milan! Da tifosa questa squadra riesce a stupirmi e non posso che augurarci di conquistare grandi traguardi“.