Lukaku: l’attaccante vuole raggiungere la sua prima semifinale europea

Inter, Romelu Lukaku in questa stagione ha raggiunto la considerevole cifra di 30 reti stagionali tra campionato e coppe. Il calciatore adesso punta alla semifinale europea che non ha mai raggiunto

INTER LUKAKU STATISTICA/ La Gazzetta dello Sport, ha voluto stilare una statistica riguardante l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il giocatore, arrivato in nerazzurro per sostituire Mauro Icardi su espressa richiesta di Antonio Conte, non era stato accolto benissimo, soprattutto perché andava a sostituire un giocatore che, a parte le questioni extra calcistiche, aveva fatto molto bene in campo, vincendo per ben due volte la classifica cannonieri e la sua partenza aveva rattristato molti tifosi. L’attaccante belga invece ha sorpreso tutti, riuscendo non solo a fare gioco di squadra, ma realizzando, grazie alla rete che ha aperto le marcature con il Getafe, la bellezza di 30 gol in stagione, tra l’altro suo record personale. Il calciatore adesso chiede sia a se stesso che ai suoi compagni, di migliorare ulteriormente il suo score personale e agguantare la semifinale di una competizione europea. Il calciatore aveva raggiunto già tre volte i quarti di finale, due in Europa League e una in Champions: con l’Anderlecht nel 2010 eliminato dall’Amburgo quando non aveva ancora 17 anni, mentre nel 2015 era stata la Dinamo Kiev ad eliminare il suo Everton. Lo scorso anno invece in Champions League fu il Barcellona che eliminò il Manchester United. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta: “Conte è stato esplicito” | Poi: “Domani ufficiale”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, licenziamento Conte | La strategia

Probabilmente contro il Bayer Leverkusen, la formazione tedesca ha vinto 3-1 in casa degli scozzesi del Rangers Glasgow ed è quindi favorita per sfidare nei quarti l’Inter, ‘il gigante buono’ potrebbe finalmente sfatare il suo tabù.