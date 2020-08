Ruben Sosa: “Ogni squadra ha bisogno di un Vidal”

Inter, l’ex attaccante Ruben Sosa ha voluto incensare il giocatore del Barcellona Arturo Vidal, grande desiderio di Antonio Conte per la sua Inter. Il calciatore uruguayano lo ha definito indispensabile per ogni squadra

INTER RUBEN SOSA SU VIDAL/ L’ex attaccante Ruben Sosa, in nerazzurro dal 1992 al 1995 con 103 presenze e 50 reti oltre a una Coppa Uefa vinta nel 1994, battendo in entrambe le partite di andata e ritorno il Casinò Salisburgo per 1-0, è stato intervistato dal portale cileno RedGol. Gli hanno chiesto un parere su Arturo Vidal, il calciatore che Antonio Conte vorrebbe avere nella sua squadra e lui ha dichiarato: “Secondo me ha sangue uruguayano. Vive il calcio al massimo e mi piace tantissimo come carattere. Anche quando l’arbitro fischia la fine della partita, lui continua a correre in campo con una volontà unica; è disposto a dare la vita“. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno domandato, se un giocatore con le caratteristiche di Vidal avrebbe trovato spazio negli 90 quando giocava lui e l’ex calciatore ha confermato: “Sicuramente, le sue doti lo renderebbero assolutamente compatibile con la mia epoca. Poi, ogni squadra ha bisogno di un Vidal”.