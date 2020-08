Da Lukaku e Godin a Banega e Suso, ecco le formazioni ufficiali della sfida Siviglia-Inter valevole per la finale di Europa League

Sono ufficiali le formazioni di Siviglia-Inter, finale di Europa League di scena fra un’ora allo ‘Stadion Koln’ di Colonia. Antonio Conte si affida all’ormai undici consueto: Handanovic tra i pali, de Vrij al centro della difesa con Godin e Bastoni ai lati. Sugli esterni D’Ambrosio e Young, Barella e Gagliardini in mediana ai fianchi di Brozovic. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez recuperato, come Eriksen pronto a subentrare dalla panchina. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Sponda andalusa, Lopetegui un po’ a sorpresa lascia fuori En-Nesyri puntando subito su de Jong, decisivo in semifinale contro il Manchester United. Arbitra l’olandese Makkiele.

Formazioni Ufficiali Siviglia-Inter

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, de Jong, Ocampos. All.: Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

ARBITRO: Makkiele (OLA)

