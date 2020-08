I tifosi dell’Inter sognano il clamoroso colpo Leo Messi mentre a Barcellona temono di perdere la propria stella. C’è però una squadra in vantaggio nelle preferenze

“Non so se dovrò convincerlo a restare con noi. La cosa chiara è che è il migliore al mondo e vuoi averlo sempre con te in squadra. Lavorare con lui è speciale perché è uno di quei giocatori che vincono le partite”. Così aveva parlato il neo tecnico del Barcellona Ronald Koeman al suo arrivo in conferenza stampa. Parole che lasciano immaginare un futuro nebuloso per quanto riguarda Leo Messi che tiene col fiato sospeso i tifosi blaugrana. La rivoluzione in atto del club catalano potrebbe a sorpresa coinvolgere addirittura il sei volte Pallone d’oro che appare sempre meno convinto di restare a Barcellona come evidenziato anche ieri dalla Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, quanti dubbi su Messi: PSG in vantaggio

L’attaccante del Barcellona non ha ancora sciolto i dubbi legati alla sua permanenza in Catalogna e continua a riflettere. Il ragazzo al momento si sentirebbe più lontano dai colori blaugrana e proprio in merito alla questione arrivano notizie interessanti dalla Spagna. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’ e nello specifico dal giornalista Francesc Aguilar, Inter e PSG avrebbero già contattato ufficialmente il padre della ‘Pulce’, Jorge Messi, per manifestare il proprio interesse. Al contrario il Manchester City di Guardiola non avrebbe ancora effettuato movimenti.

La preferenza di Messi sarebbe però chiara ed indirizzata verso il Paris Saint Germain dove potrebbe ritrovare l’ex compagno e grande amico Neymar. Insieme alla moglie inoltre preferirebbe Parigi a Milano.

A día de hoy, sólo dos clubs están interesados por Lionel Messi de verdad. Son el PSG y el Inter. El Manchester City no ha movido un dedo al respecto. Los dos primeros han contactado con Jorge Messi para conocer el estado real de la situación. Y han mostrado su interés. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 21, 2020