Calciomercato: tre canterani verso la Pro Sesto, Grassini va alla Carrarese

Inter, il giovane Davide Grassini dopo aver disputato un buon campionato con il Ravenna viene ceduto in prestito alla Carrarese. Settimana prossima incontro con la Pro Sesto per altri tre canterani

INTER GIOVANI PRIMAVERA AGGIORNAMENTO/ Nuovi virgulti crescono. Il mercato dell’Inter non è fatto solo di giocatori affermati, ma si preoccupa anche di far crescere i giovani della cantera nerazzurra. Il terzino destro Davide Grassini, dopo il primo anno da professionista in cui ha militato nel Ravenna, in una stagione che ha visto la squadra emiliano-romagnola perdere i play-out, dopo aver terminato il campionato di serie C girone B al 16° posto, è stato ceduto in prestito alla Carrarese. Un’occasione importante per il calciatore, visto che lo scorso anno la squadra toscana è terminata seconda in campionato e ha perso in semifinale i play-off per la promozione e sicuramente ci vorrà riprovare in quella che inizierà a breve. Prosegue invece l’ottimo rapporto tra l’Inter e la Pro Sesto, visto che la prossima settimana è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli della squadra dell’hinterland milanese.

CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Ma spunta un patto segreto. per le altre news sui nerazzurri. Ma spunta un patto segreto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta monstre per Zaniolo: la risposta della Roma

La società del presidente Gabriele Albertini, fratello minore dell’ex calciatore Demetrio, è interessata a tre giovani della Primavera: Matias Fonseca, Michael Ntube e Jacopo Gianelli. Anche la Pro Sesto, come la Carrarese, milita nel campionato di serie C solo che nel girone A, dopo aver vinto campionato di serie D nella scorsa stagione ed essere stata promossa.