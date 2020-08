Tacchinardi: “Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti”

Inter, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto dare il suo parere sulla squadra nerazzurra e soprattutto su Antonio Conte. Il giocatore vede in maniera molto positiva la permanenza del tecnico nella squadra milanese

INTER TACCHINARDI INTERVISTA/ L’ex centrocampista e ora allenatore, anche se per il momento in squadre di serie minori come Lecco e Crema, Alessio Tacchinardi, è stato intervistato da Radio Sportiva. Nella lunga chiacchierata, ha avuto modo di parlare anche di Inter e specialmente del suo allenatore Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento per l’Inter che Conte sia rimasto, il nostro campionato ha bisogno di allenatori in grado di mettere tensione positiva alla squadra per vincere le partite e di alzare al massimo il livello della propria rosa. Antonio, del resto, è in tutto e per tutto un fenomeno a 360 gradi. La mia sensazione, al momento, è che bisogna aspettare il mercato dell’Inter.

Se sarà soddisfatto, e me lo auguro, Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti e sarà difficile per tutti giocare contro la sua Inter“.