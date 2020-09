Padre Messi: “E’ difficile per Leo restare al Barcellona”

Inter, il padre di Leo Messi ha letteralmente scioccato i tifosi del Barcellona. Prima li ha tranquillizzati dichiarando che non ha parlato con Pep Guardiola e il City ma poi ha confermato che sarà difficile che Messi rimanga

INTER MESSI AGGIORNAMENTO/ Mentre il Barcellona sta facendo di tutto, o comunque non molla su Lautaro Martinez, anche se continua a inviare offerte non sufficientemente appetibili al club meneghino, il rischio che Leo Messi possa lasciare il club spagnolo è sempre alto. Il padre e agente dell’attaccante argentino Jorge, ha infatti parlato della situazione attuale del figlio. Il dirigente è arrivato a Barcellona e appena sceso dal taxi che lo ha portato dall’aeroporto El Prat fino agli uffici del club catalano, è stato subito intervistato da Deportes Cuatro. Le sue parole, sono state quelle che i tifosi del club spagnolo non si sarebbero mai aspettate di sentire dall’agente del loro giocatore più importante. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Il padre del campione argentino, dopo aver inizialmente tranquillizzato la tifoseria blau-grana con queste dichiarazioni: “Non so niente del Manchester City, non ho parlato con Pep Guardiola“, ha poi aggiunto una frase che probabilmente potrebbe mettere la parola fine al rapporto tra l’attaccante e il Barcellona. Questo il suo commento sul futuro del figlio: “È difficile per Leo restare”.