Brozovic: niente Bayern Monaco Thiago Alcantara non lascia il club bavarese

Inter, il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Inghilterra. Quindi la possibilità che la squadra tedesca possa sostituirlo con Marcelo Brozovic viene cancellata

INTER BROZOVIC AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, è stato ultimamente accostato al Bayern Monaco presumibilmente per sostituire Thiago Alcantara. Su questa possibilità di lasciare la squadra tedesca per andare al Liverpool, che lo sta seguendo da mesi, il giocatore sembra però pensarla diversamente. Nell’edizione odierna, il Tuttosport ha spiegato che il Bayern Monaco temeva di perdere il miglior giocatore della finale di Champions League, vinta contro il Psg per 1-0 grazie al gol di Conan, ma si è tranquillizzato dopo le parole del suo calciatore che in merito ha detto: “Il Bayern è casa mia e sono molto felice di giocare lì. A Monaco sto da dio”. Queste dichiarazioni sono state pronunciate ai microfoni della Zdf, dopo la partita che ha visto la sua Nazionale spagnola beffare quella tedesca, proprio negli ultimi minuti di gioco della sfida valida per la Uefa Nations League e trovare il gol dell’1-1 proprio all’ultimo secondo dell’incontro. Per il giocatore, il Bayern Monaco chiede almeno 30 milioni di euro una cifra che in Inghilterra considerano troppo elevata e quindi, per il momento hanno soprasseduto. Naturalmente questa situazione blocca qualsiasi ipotesi di un possibile passaggio di Marcelo Brozovic alla squadra bavarese. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

In ogni caso la prossima settimana i dirigenti di Inter e Bayern Monaco dovranno incontrarsi nuovamente, per riuscire a trovare un’intesa per lasciare Ivan Perisic definitivamente in Bundesliga. In questa trattativa ballano sempre tre milioni di euro tra domanda e offerta: il Bayern ha offerto 12 milioni di euro, l’Inter ne chiede almeno 15.